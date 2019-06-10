Песков объяснил официальную позицию Москвы по ситуации в Молдове

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам в Москве, что в Кремле придают важное значение развитию отношений с Молдовой.

"Официальная позиция России была высказана в заявлении министерства иностранных дел, которое сегодня было сделано. Там сказано о настрое работать с новым правительством. Было подчеркнуто то значение, которое мы придаем развитию наших взаимосвязей с Молдовой", - сказал Песков на брифинге журналистам.

Что произошло в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная.

Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Ранее в поддержку нового правительства и коалиции ПСРМ-ACUM высказались комиссары Евросоюза, госдеп США и МИД России.

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