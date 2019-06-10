23:16 10 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD18.12
  • RUB0.28
  • RON4.32
  • UAH0.68
Поиск
Срочно:
Бари Алибасов в своей квартире

Бари Алибасов очнулся, спросил про здоровье кота, и снова потерял сознание

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В России
Получить короткую ссылку
153 0 0

Основатель группы "На-На" Бари Алибасов находится в НИИ имени Склифосовского с вечера 4 июня.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Продюсер и основатель группы "На-На" Бари Алисобав вышел из медикаментозного сна, сообщают российские издания с ссылкой на его сына.

Алибасов-младший уточнил, что отец спросил про здоровье кота, а потом сразу же потерял сознание.

"С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. Только прохрипел: "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?". Сейчас без сознания до сих пор", - сказал сын Алибасова.

Основатель группы "На-На" Бари Алибасов находится в НИИ имени Склифосовского с вечера 4 июня. Артист попал в реанимацию после того, как перепутал стакан сока с жидкостью для прочистки труб "Крот".

Врачи рассказали о самочувствии продюсера Бари Алибасова>>>

После отправления химикатом Алибасов получил ожоги четвертой степени. Врачи отказываются давать прогнозы о состоянии продюсера.

Известно, что в медикаментозный сон Алибасова погрузили 7 июня. Ранее сын артиста сообщил, что такое решение принято для восстановления организма.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Filatov & Karas выступили на фестивале Summer Fest 2019
Праздник музыки под открытым небом - лучшие фото Summer Fest 2019
Президент Игорь Додон - о работе нового правительства Молдовы - видео
Формирование парламентского большинства и правительства в Молдове
Новый состав правительства и руководства парламента Молдовы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться