Бари Алибасов очнулся, спросил про здоровье кота, и снова потерял сознание

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Продюсер и основатель группы "На-На" Бари Алисобав вышел из медикаментозного сна, сообщают российские издания с ссылкой на его сына.

Алибасов-младший уточнил, что отец спросил про здоровье кота, а потом сразу же потерял сознание.

"С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. Только прохрипел: "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?". Сейчас без сознания до сих пор", - сказал сын Алибасова.

Основатель группы "На-На" Бари Алибасов находится в НИИ имени Склифосовского с вечера 4 июня. Артист попал в реанимацию после того, как перепутал стакан сока с жидкостью для прочистки труб "Крот".

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После отправления химикатом Алибасов получил ожоги четвертой степени. Врачи отказываются давать прогнозы о состоянии продюсера.

Известно, что в медикаментозный сон Алибасова погрузили 7 июня. Ранее сын артиста сообщил, что такое решение принято для восстановления организма.

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