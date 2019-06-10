Проект о приостановлении ДРСМД одобрили в Госдуме России

В российской Госдуме депутаты подготовили заключение в отношение закона о договоре по ликвидации ракет средней и меньшей дальности

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о приостановлении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Об этом рассказал первый зампред комитета Андрей Красов.

Члены комитета также рекомендовали нижней палате принять документ в первом чтении. Отмечается, что думский Комитет по обороне является соисполнителем по данному законопроекту.

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"Комитет поддержал предложение. Мы подготовили заключение в поддержку данного законопроекта", - сказал Красов после заседания, передает РИА Новости.

Он также напомнил, что Россия неоднократно указывала американской стороне на невыполнение ими условий договора РСМД.

В частности, РФ обращала внимание на универсальные пусковые установки МК-41, которые входят в глобальную систему ПРО и размещаются в Европе, на беспилотные летательные аппараты, которые тоже подпадают под действие договора как крылатые ракеты наземного базирования, а также на ракеты-мишени.

Красов подчеркнул, что в США попытки РФ наладить диалог проигнорировали.

"Самое интересное то, что она (Америка - ред.) еще и обвинила российскую сторону в невыполнении условий договора, сославшись на испытание ракеты, которую министерство обороны презентовало. Мы специально для всех, иностранцев в том числе, показали эту ракету и ее характеристики. Она не подпадает под действие договора", - объяснил депутат.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о начале процедуры по выходу из ДРСМД. Через некоторое время президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в Договоре.

Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе, и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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