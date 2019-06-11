Российские истребители перехватили над Балтикой самолеты НАТО

Российский истребитель сопроводил два самолета-разведчика НАТО в Балтийском море, чтобы не допустить пересечения государственной границы РФ.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем два самолета-разведчика НАТО, сообщил во вторник Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В понедельник, 10 июня, над нейтральными водами Балтийского моря, где в данный момент проходят учения НАТО, были обнаружены два самолета-разведчика: RC-135 (США) и "Гольфстрим" (Швеция). Сообщается, что самолеты приближались к государственной границе России.

Истребитель Су-27 был поднят для их перехвата и сопровождал самолеты, не допуская пересечения ими границы РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим", — заявили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Военно-морские учения НАТО Baltops-2019 пройдут в Балтийском море в период с 9 по 21 июня. В них примут участие до 40 кораблей, судов и подводных лодок из 18 стран. Впервые за последнее время в учениях примут участие корабли Второго флота США.

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