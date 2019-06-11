Доклад: США совершают попытки вмешательства в суверенные дела России

Для этого, в том числе, используются специальные зарубежные площадки, обычно в странах Восточной Европы, отмечается в документе.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. США продолжают попытки вмешательства в суверенные дела России, поддерживая политических активистов, финансируя антироссийские силы. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России, представленном во вторник главой комиссии Андреем Климовым, передает РИА Новости.

"США продолжают проведение противоправного вмешательства в сугубо суверенные дела Российской Федерации, в том числе путем проведения финансирования вмешательства во внутренние дела России, отбора и подготовки для этого своих ставленников из числа граждан РФ (включая молодежь), оказания прозападным антироссийским силам масштабной политической, организационно-методической и информационной поддержки. А сама подобная деятельность координируется государственным департаментом США под видом "борьбы за демократию в России", - отмечается в документе.

Из представленных материалов в комиссию следует, что госдепартамент США ведет целенаправленную работу по подготовке в России политических активистов, готовых к практической реализации проводимой Вашингтоном линии внутри Российской Федерации.

"Так, в начале 2019 года в Хельсинки прошел семинар, организованный финансируемым госдепом фондом NDI – Национальным демократическим институтом по международным вопросам (нежелательная организация в РФ). В нем в качестве слушателей присутствовало десять жителей Санкт-Петербурга, планирующих участие в муниципальных выборах в сентябре (все члены движения "Открытая Россия")", - подчеркивается в докладе.

Вышеупомянутый американский фонд уделяет все большее внимание работе с российской молодежью, противоправно финансируя соответствующие проекты в Российской Федерации. Для этого, в том числе, используются специальные зарубежные площадки, обычно в странах Восточной Европы, отмечается в документе.

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При этом в РФ были признаны нежелательными три организации, связанные с "Открытой Россией", - лондонская "Открытая Россия", общественное сетевое движение "Открытая Россия" и "Американский институт современной России". Все организации имели иностранное финансирование для ведения внутриполитической деятельности на территории РФ.

"В Черногории состоялся так называемый форум молодых политических лидеров (номинальный организатор – черногорский центр "Демократия и права человека"). В нем приняли участие и молодые политически активные и оппозиционно настроенные граждане РФ", отмечается в докладе.

На основе подробного изучения представленных комиссии данных с участием квалифицированных и авторитетных экспертов было выработано поручение провести более тщательный мониторинг данных тенденций с учетом приближающихся региональных выборов в сентябре и подготовить по их итогам развернутую справку с точки зрения попыток иностранного вмешательства в российские внутренние дела, включая вопросы обеспечения электорального суверенитета.

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