Путин: будем делать все для дальнейшего развития и процветания родины

По словам российского лидера, у страны есть сильная система - с хорошим образованием, наукой, историей и культурой.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия - это сильная система, и ее руководство и граждане будут делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

"Сегодняшние лауреаты, специалисты по гравитационным волнам охарактеризовали эту систему как систему слабого взаимодействия. Чтобы понять, какие системы слабые, а какие сильные, чтобы давать оценки другим системам, нужно иметь свою сильную систему - с образованием хорошим, с наукой, с историей, с культурой. У нас с вами такая система есть - это любимая всеми нами наша родина - Россия. Будем делать все для ее дальнейшего процветания и развития", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госпремий за достижения в сфере культуры и науки в Кремле.

Путин также поздравил россиян с Днем России, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине - дорожат "тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов".

Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. По сложившейся традиции награждение лауреатов проходит в Кремле в День России. В среду глава государства вручил госпремии за 2018 год.

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