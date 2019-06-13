Путин: России нет никакого резона вмешиваться в переговоры CША и Китая

Президент России Владимир Путин в интервью телекомпании "Мир" заявил, что у Москвы с Пекином складываются беспрецедентно высокие отношения.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Между США и Китаем сложились специфические отношения в сфере производства и финансов, вмешиваться в переговорный процесс между Пекином и Вашингтоном Москве нет никакого резона, заявил президент России Владими Путин в интервью телеканала "Мир".

"Там очень много специфических отношений между двумя странами. И конечно, даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс", - заявил российский лидер.

Путин отметил, что Китай – "это огромная фабрика по производству товаров для всего мира, в том числе для Соединённых Штатов". США размещают там свои производства и создают рабочие места, а КНР, когда продаёт свои товары на внешних рынках, в том числе в значительном объёме на американский рынок, значительную часть получаемой выручки в виде золотовалютных резервов хранит в американских ценных бумагах, пояснил он.

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В то же время Путин обратил внимание на развитие двусторонних отношений Москвы и Пекина, подчеркнув, что с Китаем у России складываются, "действительно, беспрецедентно хорошие и высокие отношения" - страны являются стратегическими партнёрами во всех смыслах этого слова. Однако ничего подобного нельзя сказать о российско-американских отношениях, добавил Путин, "они деградируют, становятся всё хуже и хуже".

"И конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнёров, это само собой разумеется", - добавил российский лидер.

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