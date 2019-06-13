Конкурс фотожурналистики им. Стенина назвал финалистов 2019 года

На этот раз в борьбу за призы включились фотопрофессионалы из 80 стран со всех пяти континентов.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист лауреатов 2019 года, в состав которых вошли лучшие фотографы из 17 стран мира, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня", являющегося организатором конкурса.

Жюри конкурса, состоящее из ведущих фотографов и редакторов мировых изданий, выбрали лучшие из 6 тысяч поданных работ. В 2019 году на площадке конкурса соревновались фотопрофессионалы из 80 стран со всех пяти континентов. Все работы, вошедшие в шорт-лист, отмечены яркостью формы и глубиной осмысления выбранной автором темы, говорится в сообщении.

"Растущий год от года качественный уровень работ не может не радовать. Главный показатель профессионализма участников конкурса - не только в филигранном владении языком фотографии. Он и в выборе тем. В первую очередь, тем социальных, каких в этом году очень много. Просто назвать проблему для молодых фотографов уже мало", - сказала руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня", куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник.

В число победителей-2019 вошли представители 17 стран. Ими стали фотографы из России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, Гонконга, Португалии, Испании, Беларуси и Египта.

В тройку лидеров по числу представленных работ, вышедших в финал, вместе с Россией и Ираном вошла Индия, обойдя Испанию, Египет и Мексику.

Главными темами работ 2019 года стали глобальные социальные вызовы. Молодые фотографы в описании их не только пытаются создать новый визуальный язык, объединяя жанры и форматы. Их работы не просто обозначают проблемы и вскрывают их причины. Возможные последствия этих проблем - для страны, региона, или планеты в целом - становятся главными в их историях, говорится в сообщении.

Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина, британский фотограф "Нью-Йорк Таймс" (The New York Times) (США) Джеймс Хилл в свою очередь отметил, что качество конкурсных работ было очень высоким, поэтому для жюри было иногда очень сложно решить, кто из участников достоин награды.

"Оценивать фотографии или картины – дело весьма субъективное. Я получил огромное удовольствие от обсуждения. Каждый из нас мог высказать свое мнение, почему его выбор пал на ту или иную работу. И, учитывая качество работ, нам действительно было о чем поспорить", - рассказал Хилл.

Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на торжественной церемонии в Москве. Тогда же откроется выставка их работ и будет дан старт традиционному турне лауреатов по городам мира.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

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