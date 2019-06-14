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Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево

Катастрофа Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево: предварительный отчет

© Photo : Следственный комитет РФ
В России
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Члены Техкомисии МАКсогласились, что на данном этапе расследования сделанные технические рекомендации являются достаточными.

МОСКВА, 14 июн - Sputnik. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, сообщается на сайте комитета.

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© Ruptly / СК РФ / Видео очевидцев
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"В соответствии с российскими и международными правилами Л.А. Каширский – Председатель Технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы... публикует на официальном сайте МАК Предварительный отчет по результатам расследования авиационного происшествия после корректорской выверки и перевода на английский язык", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при обсуждении предварительного отчета все члены комиссии пришли к общему мнению, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные техкомиссией, являются достаточными.

Техническая комиссия наметила большой комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с участием полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолета.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

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