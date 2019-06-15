Боевые стрельбы ЗРК "Тор"- видео

Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

КИШИНЕВ, 15 июня – Sputnik. Минобороны России опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".

В ведомстве рассказали, что это первые стрельбы зенитчиков Северного флота с применением новых комплексов. Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.





В ходе учений российские военные отработали стрельбу по скоростным маневрирующим мишеням, запускавшимся в разных направлениях и на разных высотах. Мишени имитировали действия воздушных объектов условного противника.

"Тор-М2ДТ" представляет собой модифицированную для несения службы в Арктике версию комплекса "Тор-М2". Они установлены на двухзвенные гусеничные траснпортеры ДТ-30М.

Боевые машины обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе.

Они способны поражать цели через несколько секунд после их обнаружения.

При этом, как заявляют создатели комплекса, испытания показали, что "Тор-М2ДТ" способен нести службу не только в условиях Заполярья, но и в жарком климате – тропиках и пустынях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK