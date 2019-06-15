Боевые стрельбы ЗРК "Тор"- видео

КИШИНЕВ, 15 июня – Sputnik. Минобороны России опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
В ведомстве рассказали, что это первые стрельбы зенитчиков Северного флота с применением новых комплексов. Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
"Тор-М2ДТ" представляет собой модифицированную для несения службы в Арктике версию комплекса "Тор-М2". Они установлены на двухзвенные гусеничные траснпортеры ДТ-30М.
Боевые машины обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе.
Они способны поражать цели через несколько секунд после их обнаружения.
При этом, как заявляют создатели комплекса, испытания показали, что "Тор-М2ДТ" способен нести службу не только в условиях Заполярья, но и в жарком климате – тропиках и пустынях.
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