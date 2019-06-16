Истребители Су-35С и Су-30СМ: дозаправка в воздухе - видео из кабины пилота

Все действия происходят на высоте 5-6 тысяч метров при скорости около 600 километров в час.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России опубликовал телеканал "Звезда".

На кадрах можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки одного из истребителей.

Отмечается, что дозаправка выполнялась воздушным танкером Ил-78 на высоте 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час.

Полеты проходили на базе Липецкого авиацентра.

Как ранее отметили в Минобороны, воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

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