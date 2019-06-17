Песков рассказал, что Москва готова организовать встречу Путина и Трампа

Ранее Песков сообщал, что Путин и Трамп будут иметь возможность кратко переговорить "на ногах" во время саммита G20 в Осаке.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Кремль готов договариваться об организации встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и накануне саммита стран "большой двадцатки" в японской Осаке, но сигналов от Вашингтона по этой теме пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© Sputnik / Григорий Сысоев Дмитрий Песков предложил внимательно следить за нюансами,

"Это может быть даже канун, канун начала "двадцатки", но, по крайней мере сейчас, мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Ранее Песков сообщал, что Путин и Трамп будут иметь возможность кратко переговорить "на ногах" во время саммита G20 в Осаке.

"Здесь, наверно, надо очень внимательно просто следить за нюансами, потому что Трамп говорит: я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами. Может быть, он имеет в виду такие проходные встречи, что называется, как дипломаты говорят, "на ногах". Но это, конечно, не полноформатная встреча, и обсудить тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так не удастся", - отметил он.

Главы двух государств впервые увиделись на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Впоследствии прошла двусторонняя встреча в Хельсинки, а также состоялась короткая беседа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года.

Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.

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