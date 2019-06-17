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Песков: пока никакой информации о возможности встречи Путина и Мэй на G20 нет

© Sputnik / Alexei Druzhinin
В России
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Ранее газета Guardian сообщила, что Лондон и Москва изучают возможность встречи Мэй и Путина на саммите G20 в Осаке.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Никакой информации о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на G20 пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Песков рассказал, что Москва готова организовать встречу Путина и Трампа

Ранее газета Guardian сообщила, что Лондон и Москва изучают возможность встречи Мэй и Путина на саммите G20 в Осаке.

"Пока никакой информации на этот счет нет и я не могу это как-то прокомментировать. Вы знаете, что у президента были встречи с представителем британского бизнеса и на этих встречах, действительно, речь шла об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свернутом характере. Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса и российского, и британского. Действительно, такие разговоры были, но ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу", - сказал Песков журналистам.

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