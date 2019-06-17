16:28 17 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.48
  • USD18.18
  • RUB0.28
  • RON4.34
  • UAH0.69
Поиск

Прямая линия с Путиным: финальный этап подготовки, более 700 тысяч обращений

© Sputnik / Алексей Никольский
В России
Получить короткую ссылку
69 0 0

Эфир запланирован на 20 июня, трансляция начнется в 12.00.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин находится на финальной стадии подготовки к прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент уже непосредственно в финальную стадию вступает подготовки прямой линии, которая, как вы знаете, запланирована на полдень 20 июня, в четверг", - сказал Песков журналистам.

По состоянию на 17 июня к прямой линии с президентом поступило более 700 тысяч обращений. Согласно статистической раскладке, 408 044 из них поступило по телефону, 201 315  россияне написали в форме СМС или ММС. Также 32 760 обращений к президенту было отправлено при помощи приложения, 25 790 поступило из социальных сетей. Кроме того, 32 760 обращений - это письма на сайт.

Президент РФ В. Путин
© Sputnik / Алексей Даничев
Вопросы для прямой линии с Владимиром Путиным: прием идет полным ходом

Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна и пользователям соцсетей.

Прием вопросов начался с 8 часов утра 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. В основном вопросы, которые задавали главе государства на прошлой прямой линии, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: "Прямая линия" с Владимиром Путиным 2018


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Итоги недели
Политические итоги недели в фотографиях: как Молдова вышла из кризиса
Фонари осветили ночное небо: китайские студенты помолились об успешной сдачи экзаменов
Перед экзаменами: вроде подучили, но помолиться не помешает - видео
Хроника борьбы за власть в Молдове
Семь дней, которые изменили Молдову

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться