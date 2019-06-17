Прямая линия с Путиным: финальный этап подготовки, более 700 тысяч обращений

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин находится на финальной стадии подготовки к прямой линии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент уже непосредственно в финальную стадию вступает подготовки прямой линии, которая, как вы знаете, запланирована на полдень 20 июня, в четверг", - сказал Песков журналистам.

По состоянию на 17 июня к прямой линии с президентом поступило более 700 тысяч обращений. Согласно статистической раскладке, 408 044 из них поступило по телефону, 201 315 россияне написали в форме СМС или ММС. Также 32 760 обращений к президенту было отправлено при помощи приложения, 25 790 поступило из социальных сетей. Кроме того, 32 760 обращений - это письма на сайт.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна и пользователям соцсетей.

Прием вопросов начался с 8 часов утра 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. В основном вопросы, которые задавали главе государства на прошлой прямой линии, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога.

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