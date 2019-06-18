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Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным принимает звонки.

Три часа эфирного времени отвели телеканалы на прямую линию с Путиным

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России
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Трансляция начнется 20 июня в 12.00 по телеканалам "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир".

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. "Первый канал" и "Россия 1" отводят на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным 3 часа, следует из их телепрограммы.

© Sputnik / Алексей Никольский
Прямая линия с Путиным: финальный этап подготовки, более 700 тысяч обращений

Прямая линия с Путиным начнется 20 июня в 12.00 в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В ходе прямой линии президент ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Прием вопросов начался с 8.00 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

Как сообщили ранее российские СМИ со ссылкой на данные колл-центров, по состоянию на 9.00 18 июня к прямой линии с президентом поступило более 829 тысяч обращений.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент вторник и среду планирует посвятить подготовке к прямой линии – он готовит набор справочных материалов, читает, при необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, смотрит массив обращений граждан.

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