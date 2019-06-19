Атомную электростанцию сделали невидимой: операция российских военных

Впервые был использован аэрозолеобразующий состав, выполняющий поставленную задачу не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) сделали невидимой Смоленскую атомную электростанцию, спрятав ее в графитовом аэрозольном облаке, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Впервые был использован аэрозолеобразующий состав, работающий не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитного излучения", - отметили в военном ведомстве.

Там уточнили, что для получения маскировочной завесы в атмосферу распыляются потоки горячих газов порошкового состава на основе графита. Для постановки аэрозольного облака на площади в 2 квадратных километра было использовано пять термодымовых машин ТДА-3.

Ранее сообщалось, что в рамках учений на Смоленской АЭС подразделения радиоэлектронной борьбы отработали задачи по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Всего в межведомственных учениях, проводящихся под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, задействовано более 600 военнослужащих, гражданский персонал Смоленской АЭС и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

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