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Комплекс С-350 Витязь

Россия: разработка новейшей зенитной ракетной системы "Витязь" завершена

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России
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Новый комплекс обладает повышенными огневыми возможностями.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Завершена разработка новейшей зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

"В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями", - сказал Шойгу.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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ЗРС С-350 "Витязь" является новым комплексом противовоздушной обороны. В войсках он призван заменить ЗРС С-300В. Комплекс способен поражать все существующие и перспективные средства воздушного нападения, в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты.

Впервые широкой публике комплекс будет представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".

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