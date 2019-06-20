Хроника проведения прямых линий с Путиным - с чего все начиналось

В четверг глава российского государства Владимир Путин проведет традиционную прямую линию, в рамках которой ответит на вопросы граждан.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Более миллиона вопросов поступило в адрес российского президента перед проведением прямой линии, которая начнется в четверг в 12:00 часов по московскому времени.

Мероприятие состоится в московском Гостином дворе. Трансляция начнется в полдень в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Ее также можно будет посмотреть в соцсетях.

Прием вопросов начался 9 июня и продлится вплоть до окончания программы.

Вопросы президенту задают как приглашенные в московскую студию программы гости, так и жители городов, где организованы прямые включения. Кроме того, за несколько дней до начала эфира начинает работать Единый центр приема сообщений, куда поступают вопросы по телефону, через сайты www.moskva-putinu.ru, москва-путину.рф и с помощью sms- и mms-сообщений (бесплатно).

В этом году мероприятие пройдет в семнадцатый раз. Первый эфир состоялся в декабре 2001-го, он длился 2 часа 20 минут. В ходе первой прямой линии Владимиру Путину было задано меньше всего вопросов - 400 тысяч.

Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году президент РФ общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013-м был поставлен рекорд по продолжительности – 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 45 часов. Всего в ходе 13 передач Владимир Путин ответил на 899 вопросов.

В дальнейшем их число постоянно увеличилось, достигнув максимума в 2015-м - 3,25 миллиона. Средняя продолжительность диалога с народом выросла до трех-четырех часов. Прошлогодняя прямая линия заняла четыре часа 20 минут, Путин успел ответить на 73 вопроса.

Контрпродуктивные действия Запада

Бесконечные обвинения в адрес России создают базу для применения сдерживающих мер в отношении нашей страны, заявил в прошлом году в ходе прямой линии в Москве президент РФ Владимир Путин.

"Это (обвинения — ред.) способ сдерживания России. Почему это делается? В России видят угрозу, видят, что Россия составляет конкуренцию. Это ошибочная политика. Нужно наладить взаимодействие, и эффект от этого будет положительным", — отметил Путин.

По его словам, во многих странах на политическом уровне уже говорят о необходимости выстраивать положительные отношения с Россией.

"Понимание этого приходит сейчас ко многим нашим партнерам. Надеюсь, скоро это произойдет. И все поймут, что нынешние действия со стороны Запада контрпродуктивны", — сказал глава российского государства год назад.

Путин также подчеркнул, что "пора сесть за стол переговоров и выработать схемы европейской безопасности, адекватные реалиям сегодняшнего дня".

Миша - как символ Прямой линии

Двухлетний Миша из Уфы, с рождением которого его родителей в прямом эфире поздравил президент РФ Владимир Путин, растет спортивным мальчиком и может стать футболистом, рассказал РИА Новости отец ребенка Артем Сухарев.

О рождении мальчика вся страна узнала во время прямой линии с президентом 15 июня 2017 года во время включения из уфимского перинатального центра. В кадр попал мужчина, у которого за 20 минут до включения родился сын. Президент поздравил Артема и его супругу Кристину с рождением второго ребенка и пожелал семье счастья.

"Мише 15 июня исполнилось 2 года. Он уже хорошо подрос, очень шустрый и озорной ребенок. Быстро бегает, хорошо пинает футбольный мяч, думаем, будет футболистом", - рассказал Артём о сыне. По его словам, ребенок не ходит в детский сад, и пока родители на работе, с ним нянчатся бабушки и дедушки.

"Когда сын вырастет, мы ему покажем все публикации про него. Надеемся, что его известность даст ему стимул проявить себя", - надеются родители Миши.

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