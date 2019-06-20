Прямая линия с Путиным: народ спросит - президент ответит

Президент России Владимир Путин в четверг в 17-й раз пообщается с жителями страны в формате прямой линии.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Общение президента России с гражданами этой страны начнется в полдень, его будут транслировать "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

Почти миллион вопросов президенту

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда Путину поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часа, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов. Президент пообещал россиянам, что и впредь будет отвечать на их вопросы. Ко второй прямой линии в 2002 году россияне задали президенту уже около 1,5 миллиона вопросов.

Три часа эфирного времени отвели телеканалы на прямую линию с Путиным>>>

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подготовке к прямой линии Путин посвятил вторник и среду. По его словам, президент изучал набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства, и при необходимости связывался с министрами и руководителями различных органов власти, а также смотрел "массив обращений граждан".

По словам Пескова, и в этом году Путин сможет при необходимости выходить на связь с главами регионов, министрами и членами правительства во время прямой линии.

"Это будет уже в устоявшемся формате мероприятие. У президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства - такая связь предусмотрена", - сказал Песков.

Он добавил, что в целом это будет классический формат, с акцентом на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей.

О чем спросят Путина

Говоря о количестве поступающих вопросов, Песков отметил, что на него влияют различные факторы, и оно может увеличиться, как это уже бывало в прошлые годы. По его словам, "иногда первую неделю динамика сбора вопросов более низкая и она скачкообразно увеличивается ближе к эфиру, иногда наоборот", и на количество обращений может повлиять даже погода - ведь в жару люди меньше смотрят телевизор и не засиживаются перед компьютером.

"Самые разные факторы, поэтому я бы не делал каких-то выводов о снижении интереса. Интерес по-прежнему огромен, формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе", - заверил Песков.

Вопросы, которые россияне хотели бы задать Путину в ходе прямой линии 20 июня, касаются как внешней, так и внутренней политики: граждан волнуют отношения России с другими странами, экологические проблемы, увеличение зарплат и социальных пособий, поддержка многодетных, повышение тарифов.

Обратиться к президенту РФ хотят не только россияне - океанолог Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию с Путиным вопрос о судьбе косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье. Текст обращения опубликован на сайте проекта Кусто "Китовый заповедник". В нем ученый пишет, что для него было большой честью посетить Приморье, чтобы вместе с Минприроды, администрацией региона и учеными ВНИРО оценить состояние здоровья косаток и белух.

Как следует из эфирной сетки "Первого канала" и "России 1", на прямую линию с Путиным телеканалы отвели 3 часа - как и в прошлом году, однако тогда линия продолжалась 4 часа 20 минут. Всего в 2018 году поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. В основном вопросы, которые задавали главе государства, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога.

Кибератаки из-за рубежа

За два дня до события пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о мощнейших кибератаках из-за рубежа перед прошлой прямой линией с Путиным.

"За несколько дней до прошлой прямой линии два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей DDoS-атаке, источники которой находились за рубежом. Вот, я могу констатировать этот факт. Таких проявлений много, и это не новая практика. Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки - это новое в этой истории", - рассказал Песков.

В понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств заявил, что в РФ фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры. По его словам, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой - речь идёт, прежде всего, о транспорте, банковской сфере и энергетике.

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