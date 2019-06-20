Путин о санкциях, экономике и дальнейших отношениях России с Западом

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Реальные доходы жителей России начали восстанавливаться после недавнего спада экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Российский лидер напомнил, что несколько лет назад страна столкнулась сразу с несколькими шоками, которые связаны даже не с так называемыми санкциями.

Восстановление доходов россиян

Он добавил, что Россия и Запад понесли обоюдные потери от взаимных санкций, однако подчеркнул, что государство не поступится своими национальными интересами.

"Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться", - сказал Путин. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Российский президент отметил, что в результате ситуации обоюдных санкций, Евросоюз недополучил почти четверть триллиона долларов, Россия - около 50 миллиардов долларов.

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"По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений, Россия недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз - около 240 миллиардов, США - 17 миллиардов (у нас с ними небольшой товарооборот), Япония - 27 миллиардов, - сказал Путин.

Евросоюз теряет рынок России

Президент подчеркнул, что потери "отражаются на рабочих местах в этих странах, в том числе и ЕС".

"Они теряют рынок России", - добавил Путин.

Он отметил, что существенно вырос экспорт сельхозпродукции в этот непростой период.

"Если бы мне, да и каждому из здесь сидящих в зале, 10 лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как вот в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 миллиардов долларов, мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал, пожали бы руку и сказали: спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения. Сегодня это - факт", - заявил Путин.

Кардинальных перемен в отношениях с Западом не будет

Президент России констатировал, что в ближайшем будущем кардинальных изменений в отношениях Россия-Запад не предвидится.

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится", - сказал Путин.

Президент привел в пример противодействие со стороны США Китаю, который "не имеет отношения к Крыму и Донбассу".

"Это те же санкции", - отметил он относительно тарифной политики США в отношении Китая.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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