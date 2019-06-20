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Хакеры пытались сорвать прямую линию с Владимиром Путиным

© Sputnik / Владимир Трефилов
В России
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Тема:
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным (9)
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В данный момент проходит прямая линия, в рамках которой президент России Владимир Путин отвечает на вопросы жителей страны.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Колл-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подвергся массированной кибератаке из-за рубежа. Однако она была отражена.

"У нас колл-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Видимо, те сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим и связаны, но мы смогли ее отразить. Работа приложения восстановлена. Мы продолжаем принимать звонки", - сообщила одна из ведущих прямой линии.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале, что "DDoS атака, которая положила приложение "Москва Путину", была с Украины".

"Уже починили все", - добавила она.

Вопросы президенту задают как приглашенные в московскую студию программы гости, так и жители городов, где организованы прямые включения.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
© Sputnik / Алексей Дружинин
Хроника проведения прямых линий с Путиным - с чего все начиналось

Кроме того, за несколько дней до начала эфира начал работать Единый центр приема сообщений, куда поступают вопросы по телефону, через сайты www.moskva-putinu.ruмосква-путину.рф и с помощью sms- и mms-сообщений (бесплатно). 

В этом году мероприятие проходит в семнадцатый раз. Первый эфир состоялся в декабре 2001-го, он длился 2 часа 20 минут. В ходе первой прямой линии Владимиру Путину было задано меньше всего вопросов - 400 тысяч.

Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году президент РФ общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013-м был поставлен рекорд по продолжительности – 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 45 часов. Всего в ходе 13 передач Владимир Путин ответил на 899 вопросов.

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Тема:
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным (9)

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Теги:
Владимир Путин, атака


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