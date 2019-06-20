Хакеры пытались сорвать прямую линию с Владимиром Путиным

В данный момент проходит прямая линия, в рамках которой президент России Владимир Путин отвечает на вопросы жителей страны.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Колл-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подвергся массированной кибератаке из-за рубежа. Однако она была отражена.

"У нас колл-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Видимо, те сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим и связаны, но мы смогли ее отразить. Работа приложения восстановлена. Мы продолжаем принимать звонки", - сообщила одна из ведущих прямой линии.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале, что "DDoS атака, которая положила приложение "Москва Путину", была с Украины".

"Уже починили все", - добавила она.

Вопросы президенту задают как приглашенные в московскую студию программы гости, так и жители городов, где организованы прямые включения.

Кроме того, за несколько дней до начала эфира начал работать Единый центр приема сообщений, куда поступают вопросы по телефону, через сайты www.moskva-putinu.ru, москва-путину.рф и с помощью sms- и mms-сообщений (бесплатно).

В этом году мероприятие проходит в семнадцатый раз. Первый эфир состоялся в декабре 2001-го, он длился 2 часа 20 минут. В ходе первой прямой линии Владимиру Путину было задано меньше всего вопросов - 400 тысяч.

Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году президент РФ общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013-м был поставлен рекорд по продолжительности – 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Владимир Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 45 часов. Всего в ходе 13 передач Владимир Путин ответил на 899 вопросов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK