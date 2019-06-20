Путин объяснил, почему опасно либерализировать рынок наркотиков

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы, привел в качестве примера скандал с российским журналистом, которому сотрудники правоохранительных органов подбросили наркотики.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что следует усилить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было злоупотреблений и преступлений с их стороны.

Президент напомнил в этом контексте ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, подчеркнув, что после этого случая были уволены высокопоставленные чиновники.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>>

Голунова задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции он попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было правонарушений с их стороны. Чтобы не было ситуаций, как с журналистом, которого вы упомянули. Кстати говоря, генералы были за это уволены. Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных", — сказал Путин во ходе прямой линии.

Президент объяснил также, почему он считает, что не следует смягчать наказания по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса.

"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может", — сказал Путин.

Он добавил, что от всего количества заключенных в России 26% сидят по наркотическим статьям.

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