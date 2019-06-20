Прямая линия с Владимиром Путиным: первый итог

В четверг глава российского государства Владимир Путин провел традиционную прямую линию, в рамках которой ответил на вопросы граждан.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на 81 вопрос россиян.

В этом году мероприятие прошло в семнадцатый раз. Первый эфир состоялся в декабре 2001 года.

На сей раз прямая линия с президентом продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило порядка 2 миллионов обращений.

Прямая линия с президентом России традиционно прошла в Гостином дворе в Москве. Вопросы россиян начали принимать с 8.00 мск 9 июня и продолжали это делать вплоть до окончания программы.

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