09:54 22 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.59
  • USD18.21
  • RUB0.29
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Мемориал Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

© Sputnik / Алексей Куденко
В России
Получить короткую ссылку
44 0 0

Великая Отечественная война длилась 1418 дней, в ней погибли около 27 миллионов человек

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщиает пресс-служба Кремля. 

© Sputnik / Anatoliy Garanin
Скорбим и помним: первые дни Великой Отечественной войны - фото
15

В субботу, 22 июня, в России еще в 80 странах мира, включая Молдову, - День памяти и скорби. Это официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

"Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

Участие в церемонии возложения венков традиционно принимают премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также руководство Вооруженных сил РФ, администрации президента, члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций, представители основных конфессий, кадеты.

Великая Отечественная война длилась 1418 дней, в ней погибли около 27 миллионов человек. В 1996 году указом президента РФ Бориса Ельцина 22 июня объявлен Днем памяти и скорби. В этот день на территории России приспускаются государственные флаги, проходят памятные мероприятия.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Акция протеста в Тбилиси: во что вылились беспорядки - фоторепортаж
Александр Слусарь провел телефонный разговор с Эдуардом Харунженом
Молдова на вторых Европейских играх
Надежды Молдовы на Европейских играх в Минске

блок_2

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться