Москва требует от Грузии обеспечить безопасность граждан России

МИД России хочет знать позицию международных организаций по ситуации в Тбилиси, где были избиты журналисты.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. В Москве ждут реакции на нападение съемочной группы телеканала "Россия 24" от международных журналистских и правозащитных организаций, а также от представителя ОБСЕ по вопросам свободы.

"Ждем соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Также ведомство потребовало, чтобы власти Грузии обеспечили безопасность находящихся на территории страны граждан России.

"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - отмечается в заявлении, которое опубликовано на сайте МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули, что внимательно отслеживают развитие событий в Грузии.

Тбилиси 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

В субботу сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24", нападавшие пытались избить корреспондента и оператора.

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