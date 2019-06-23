Путин: пусть США сами решают, нужно ли им развивать отношения с Россией

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но в США сами должны решать следует ли им развивать отношения с Россией или нет. Об этом зявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

"Пускай они сами там решают, нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождём, пока они созреют... Но мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он (президент США Трамп) хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", - скзал Путин, выступая в эфире телеканала НТВ.

Ранее Путин заявил в ходе прямой линии в четверг, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.

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