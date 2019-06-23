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Владимир Путин , архивное фото

Путин: пусть США сами решают, нужно ли им развивать отношения с Россией

© Sputnik / Алексей Никольский
В России
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Путин подчеркнул, что многие шаги, нацеленные на сближение, зависят от политической воли Вашингтона.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но в США сами должны решать следует ли им развивать отношения с Россией или нет. Об этом зявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

© Sputnik / Алексей Никольский
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"Пускай они  сами там решают, нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождём, пока они созреют... Но мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он (президент США Трамп) хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", - скзал Путин, выступая в эфире телеканала НТВ.

Ранее Путин заявил в ходе прямой линии в четверг, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.

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