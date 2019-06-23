Песков рассказал о возможности встречи Путина и Трампа на саммите G20

Встречи президента России Владимира Путина с партнерами на предстоящем саммите G20 будут посвящены урегулированию международных кризисов, подчеркнул Дмитрий Песков.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, предложил для началас дождаться саммита G20 в японской Осаке.

"Давайте дождемся с вами "двадцатки", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" на вопрос о деталях грядущих переговоров.

Встречи российского лидера с партнерами на предстоящем саммите G20 будут посвящены урегулированию международных кризисов, подчеркнул Песков.

"У меня нет сомнений, что этой теме будут посвящены все международные контакты президента России.", - сказал он.

Саммит G20 пройдет в Осаке в конце июня. О переговорах лидеров России и США говорят давно. Япония впервые будет председательствовать в "двадцатке".

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