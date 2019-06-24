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Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным

"Прямая линия" с Путиным: аудитория составила 5,3 миллиона

© Sputnik / Евгений Одиноков
В России
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Данные представлены на основе суммарной аудитории телеканалов, транслировавших программу.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян, сообщается в исследовании Mediascope.

Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
© Sputnik / Антон Денисов
Прямая линия с Владимиром Путиным: первый итог

Согласно статистике, программу "Прямая линия с Владимиром Путиным" посмотрели 5 336 368 человек в России, что составило 7,6% населения страны старше четырех лет.

Данные представлены на основе суммарной аудитории телеканалов, транслировавших программу - "Первого канала", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "МИР".

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