Сергей Шойгу дал старт форуму "Армия-2019"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал во вторник официальный старт пятому, юбилейному военно-техническому форуму "Армия", в ходе которого практически все предприятия российской "оборонки" продемонстрируют свои новейшие разработки.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В пятом, юбилейном военно-техническом форуме "Армия" принимают участие делегации 120 государств, в том числе под руководством более 40 министров обороны и начальников генштабов. Форум "Армия-2019" продлится до 30 июня.

МИА "Россия сегодня" выступает его официальным информационным агентством, а входящее в медиагруппу новостное агентство и радио Sputnik – международным информационным партнером.

В Кубинке работают выездная редакция РИА Новости и радиостудия Sputnik. Журналисты медиагруппы выпускают новости с форума и берут интервью у топ-спикеров форума для информационные ленты, флагманского сайта ria.ru, радио Sputnik и международных ресурсов агентства Sputnik на 32 языках.

© Sputnik / Евгений Одиноков Открытие международного военно-технического форума "Армия-2019"

Самые актуальные новости с форума можно прочитать на плазме на стенде РИА Новости, на медиаколонне агентства на стенде Министерства обороны, а также в специальном сюжете на сайте ria.ru. Международное агентство и радио Sputnik будет сообщать новости для иностранных участников форума на английском языке, а РИА Новости – давать информацию для русскоязычных участников. Уникальный арт-объект, медиаколонна "России сегодня" и Sputnik, была разработана специально для форума "Армия -2019".

© Sputnik / Евгений Одиноков Открытие международного военно-технического форума "Армия-2019"

"Наш объект – это микс классики и современных технологий. С одной стороны, колонна, а с другой – современный носитель информации, который работает онлайн, — сказал первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков. — Надеемся, что посетители форума "Армия-2019" не только захотят сфотографироваться у такого яркого объекта, но и с интересом почитают наши новости".

© Sputnik / Евгений Одиноков Открытие международного военно-технического форума "Армия-2019"

Научно-деловая программа форума предусматривает проведение более 170 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Суммарная посещаемость форума по прогнозу организаторов, как и в 2018 году, превысит 1 миллион человек.

© Sputnik / Евгений Одиноков Открытие международного военно-технического форума "Армия-2019"

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ.

За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

© Sputnik / Евгений Одиноков Открытие международного военно-технического форума "Армия-2019"

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в соцсети Вэйбо превышает 10 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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