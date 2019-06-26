Он сражался за Молдавию и "вернулся" домой спустя 75 лет после войны - фото

Иногда случается так, что имена героев, павших за свободу нашей некогда единой и огромной Родины, становятся известными спустя три четверти века после того, как на молдавской земле отгремели выстрелы Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik, Андрей Петрик. "Пропал без вести", "в списках павших не значился" - сотни тысяч таких извещений приходили родным и близким солдат и офицеров, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Сколько слез выплакали матери, сколько бесчисленных часов сидели они у околицы и пристально всматривались в поворот проселочной дороги - а вдруг сегодня все же появится тот, которого нет дороже на свете...

Чудеса случались, но редко. Лишь иногда сыновья возвращались домой после долгого госпитального лечения, или после затянувшейся демобилизации из воинской части. Остальным матерям и женам досталась незавидная доля - ждать, бесконечно, мучительно долго.

И они ждали, потому что верили, потому что не могли понять и принять мысли о том, что их родного человека давно нет на свете, а лежит он где-то в чужой земле, там, где его настигла вражеская пуля или осколок разорвавшейся мины. Так и уходили они с этого света, не дождавшись родных, не зная их судьбы.

Молдавские поисковики спустя десятилетия открывают забытые страницы истории самой страшной на земле войны, вписывают давно забытые имена в книги памяти тех, кто погиб за освобождение нашей земли, нашей республики.

В январе текущего года в ходе поискового выезда отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба на пахотном поле у села Раскаец района Штефан Водэ были обнаружены останки солдата Красной армии. Среди предметов вооружения и амуниции при бойце была найдена медаль "За отвагу", считавшаяся главной солдатской наградой.

Именно по номеру медали удалось установить, кем был павший боец, откуда он ушел на фронт, навсегда попрощавшись со своими родными. После работы с архивом Министерства обороны Российской Федерации, удалось установить, что награда принадлежит Михаилу Ефремовичу Скоблину, уроженцу Тегульдетского района Томской области. Он сражался за освобождение Молдавии в составе 1145-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта.

Солдат значился пропавшим без вести с августа 1944-го года и погиб, когда Ясско-Кишиневская наступательная операция сметала остатки фашистской скверны с молдавской земли.

Томское отделение Поискового движения России, после трех месяцев поисков, помогло отыскать племянницу погибшего героя – Татьяну Семеновну Жорник, проживающую в городе Королев Московской области. Она выразила желание похоронить солдата на Родине, в родном селе, из которого он ушел на фронт.

Останки простого русского солдата были отправлены в Россию в канун 9 мая после того, как в Молдове ему отдали последние воинские почести, и был проведен обряд отпевания погибшего за Отечество.

24 июня 2019 года на улицы Тегульдета вышли все сельчане. Люди шли провожать в последний путь своего земляка, вернувшегося с войны спустя 75 лет. Алое знамя Победы рядом с флагом молдавских поисковых организаций, почетный караул и оркестр, последняя молитва в память о воине Михаиле.

На церемонии присутствовали представители исполнительной власти области и города, члены ветеранских организаций, поисковых и патриотических объединений. Из Подмосковья прибыла племянница погибшего героя, а из Республики Молдова – поисковик отряда "Август" Александр Соколов, обнаруживший останки воина на Раскаецком плацдарме.

Многие старожилы села помнили молодого парня, который ушел на фронт по первому призыву Родины. Местные старики рассказали, что он был отзывчивым и добродушным парнем, очень любил родной край. Рядового Скоблина похоронили на центральном мемориале села, у памятника не вернувшимся с фронта односельчанам.

Рядовой Скоблин погиб за освобождение Молдавии от фашизма. Сегодня все мы, живущие под мирным небом нашей страны десятки лет, можем сказать последнее спасибо простому русскому солдату, для которого не было границ в слове "патриотизм".

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