МВД России обвинило Плахотнюка в контрабанде наркотиков

Молдавскому политику Владу Плахотнюку в России заочно предъявлено обвинение в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков - МВД России.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Молдавский политик Влад Плахотнюк причастен к транснациональному преступному сообществу, переправлявшему гашиш из Северной Африки в СНГ, заявляет МВД России. Работу наркосиндиката по указанию Плахотнюка контролировал бывший депутат парламента Константин Цуцу.

"Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу - профессиональному спортсмену Константину Цуцу в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело в отношении руководителей и участников транснационального преступного сообщества, организовавших канал контрабандных поставок особо крупных партий наркотического средства гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории Российской Федерации, говорится в сообщении МВД России.

Данное преступное сообщество в форме объединения организованных групп (структурных подразделений) в период с июня по август 2012 года создали и возглавили Олег Прутяну и иные лица из числа уроженцев Республики Молдова и Королевства Испания.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в период с августа 2012 года по июнь 2019 года, сотрудниками Следственного департамента МВД России, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с зарубежными коллегами из Республик Молдова, Беларусь и Королевства Испания в рамках спецоперации "Пиренейский излом" установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. Из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотического средства гашиш.

В ходе расследования установлено, что бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии.

По имеющейся информации, не позднее 2012 года Владимир Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам. Взаимодействие с организатором преступного сообщества Олегом Прутяну, а также непосредственный контроль за данной сферой криминальной деятельности по указанию Владимира Плахотнюка осуществлял молдавский профессиональный спортсмен Константин Цуцу, бывший депутат Парламента от Демократической партии Молдовы, доверенное лицо последнего.

"В результате кропотливой работы следователям и оперативным сотрудникам удалось выявить сложную схему противоправной деятельности многоуровневой законспирированной преступной организации на территории России и других стран, собрать доказательства, подтверждающие наличие преступных связей между соучастниками, их объединение общим умыслом и целью извлечения дохода от торговли наркотиками. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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