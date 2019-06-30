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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Матвиенко: для решения задач надо укреплять межпарламентское сотрудничество

© Sputnik / Владимир Федоренко
В России
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По словам Матвиенко, законодательные органы власти отражают мнение народа, стремятся отстаивать интересы гражданского общества, права человека, делают все возможное для защиты национальных приоритетов.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Международным днем парламентаризма отметила, что для решения актуальных задач современности и обеспечения устойчивого роста экономики необходимо укреплять межпарламентское сотрудничество. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Совета Федерации во "ВКонтакте". 

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Эта новая памятная дата появилась в официальном календаре Организации Объединенных Наций 22 мая 2018 года по предложению МПА СНГ и Межпарламентского союза и была инициативой российской делегацией.

По словам Матвиенко, "праздник подчеркивает важность парламентской работы, весомую роль парламентской дипломатии в повышении безопасности и качества жизни людей во всем мире, сохранении глобальной стабильности на Земле". 

"Для решения актуальных задач современности, обеспечения устойчивого экономического роста и благополучия будущих поколений необходимо всемерно укреплять межпарламентское сотрудничество, вести конструктивный диалог и эффективно взаимодействовать с иностранными партнерами, совместно совершенствовать международную правовую систему", - говорится в сообщении.

Матвиенко подчеркнула, что "сегодня в каждом государстве сформированы и действуют законодательные (представительные) органы власти".

"Они отражают мнение народа, стремятся отстаивать интересы гражданского общества, права человека, делают все возможное для защиты национальных приоритетов", - заявила спикер Совета Федерации.

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Делегация молдавского парламента во главе со спикером Зинаидой Гречаной находилась с рабочим визитом в Москве 26-27 июня. Именно в рамках этого визита был положен старт возобновлению межпарламентского взаимодействия Молдовы и РФ. 

© Sputnik / Владимир Федоренко
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При прошлой власти в течение нескольких лет не проводились заседания смешанной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Молдовой и Россией, а молдавские депутаты не взаимодействовали с коллегами из РФ.

Сейчас представители молдавского парламентского большинства заявили об открытости к сотрудничеству с Россией.

Матвиенко на встрече с Гречаной заявила, что после преодоления в Молдове кризиса появился шанс на восстановление отношений Москвы и Кишинева.

"Что касается российско-молдавских отношений, то, конечно, в последнее время они претерпевали большие сложности, но они имеют богатую историю взаимовыгодного сотрудничества, учета интересов наших народов. Я думаю, что сегодня появился огромный шанс восстановить эти отношения, вернуть их на соответствующий уровень развития", - сказала тогда Матвиенко.

Сенатор отметила, что Россия в рамках двусторонних отношений никогда не ставит своим партнерам каких-то дополнительных требований и уважает право суверенных государств на многовекторное развитие, на сотрудничество и с Востоком, и с Западом.

Матвиенко выразила надежду, что отношения двух стран будут выстраиваться конструктивно не только на высшем уровне, но и по линии межпарламентских контактов, которые в последнее время были прерваны.

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