Матвиенко: для решения задач надо укреплять межпарламентское сотрудничество

По словам Матвиенко, законодательные органы власти отражают мнение народа, стремятся отстаивать интересы гражданского общества, права человека, делают все возможное для защиты национальных приоритетов.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Международным днем парламентаризма отметила, что для решения актуальных задач современности и обеспечения устойчивого роста экономики необходимо укреплять межпарламентское сотрудничество. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Совета Федерации во "ВКонтакте".

Эта новая памятная дата появилась в официальном календаре Организации Объединенных Наций 22 мая 2018 года по предложению МПА СНГ и Межпарламентского союза и была инициативой российской делегацией.

По словам Матвиенко, "праздник подчеркивает важность парламентской работы, весомую роль парламентской дипломатии в повышении безопасности и качества жизни людей во всем мире, сохранении глобальной стабильности на Земле".

"Для решения актуальных задач современности, обеспечения устойчивого экономического роста и благополучия будущих поколений необходимо всемерно укреплять межпарламентское сотрудничество, вести конструктивный диалог и эффективно взаимодействовать с иностранными партнерами, совместно совершенствовать международную правовую систему", - говорится в сообщении.

Матвиенко подчеркнула, что "сегодня в каждом государстве сформированы и действуют законодательные (представительные) органы власти".

"Они отражают мнение народа, стремятся отстаивать интересы гражданского общества, права человека, делают все возможное для защиты национальных приоритетов", - заявила спикер Совета Федерации.

Молдавские парламентарии налаживают сотрудничество с Госдумой РФ

Делегация молдавского парламента во главе со спикером Зинаидой Гречаной находилась с рабочим визитом в Москве 26-27 июня. Именно в рамках этого визита был положен старт возобновлению межпарламентского взаимодействия Молдовы и РФ.

При прошлой власти в течение нескольких лет не проводились заседания смешанной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Молдовой и Россией, а молдавские депутаты не взаимодействовали с коллегами из РФ.

Сейчас представители молдавского парламентского большинства заявили об открытости к сотрудничеству с Россией.

Матвиенко на встрече с Гречаной заявила, что после преодоления в Молдове кризиса появился шанс на восстановление отношений Москвы и Кишинева.

"Что касается российско-молдавских отношений, то, конечно, в последнее время они претерпевали большие сложности, но они имеют богатую историю взаимовыгодного сотрудничества, учета интересов наших народов. Я думаю, что сегодня появился огромный шанс восстановить эти отношения, вернуть их на соответствующий уровень развития", - сказала тогда Матвиенко.

Сенатор отметила, что Россия в рамках двусторонних отношений никогда не ставит своим партнерам каких-то дополнительных требований и уважает право суверенных государств на многовекторное развитие, на сотрудничество и с Востоком, и с Западом.

Матвиенко выразила надежду, что отношения двух стран будут выстраиваться конструктивно не только на высшем уровне, но и по линии межпарламентских контактов, которые в последнее время были прерваны.

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