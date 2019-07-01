Паводок в Иркутской области унес 12 человеческих жизней - фото, видео

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Жертвами паводка в Иркутской области стали уже 12 человек, заявил заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

Местонахождение еще девяти человек неизвестно.

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. В зону бедствия попал 31 населенный пункт, подтоплено более 3,7 тысячи домов.

Режим ЧС действует в пяти районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, уже доставлен груз из государственного материального резерва.

В субботу на место ЧС приезжал Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, начать выплаты пострадавшим, направить детей в летние лагеря, а также подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что все выделенные для пострадавших деньги дошли до региона.

Пресс-служба МЧС по Иркутской области Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области

Осадки локального характера ожидаются в Иркутской области в ближайшие три дня, они не могут вызвать вторую волну паводка, сообщила пресс-служба правительства региона.

За все историю наблюдений уровень воды в реках Тулуна таких значений, как при наводнении этого года, не достигал никогда. Последний раз приближенное значение было зафиксировано в 1984 году, когда уровень достиг 1133 сантиметра, в этом году специалисты зарегистрировали уровень 1387 сантиметров. По данным синоптиков, нынешнее наводнение вызвано именно продолжительными и интенсивными дождями.

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