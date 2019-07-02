Визитка Путина: раритетный лот можно приобрести в сети

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы Виктор Приписнов продает через сайт объявлений визитку Владимира Путина, которую будущий президент дал его деду в конце 1980-х.

Как оказалось, его дед, тоже Виктор Приписнов, всю жизнь работал в органах власти — в Таджикской СССР, а с 1998 по 2001 год был председателем Волгоградской областной думы. Во время деловой поездки в Ленинград в 1989-1990 годах он познакомился с будущим президентом, который тогда работал в мэрии.

"Они обменялись визитками <…> Долгое время эта визитка лежала, никому не интересная, дома, потом я ее случайно нашел. <…> Учитывая интерес (к Путину. — Прим. ред.), подумал, что появятся определенные фанаты, которые бы захотели такую вещь иметь у себя, — сказал Приписнов.

С ценой продавец пока не определился. Как он признался РИА Новости, хочет услышать предложения от коллекционеров. По словам Приписнова, пока самую высокую цену назвал потенциальный покупатель из Москвы — 55 тысяч рублей.

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