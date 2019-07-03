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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Шойгу раскрыл подробности пожара на глубоководном аппарате и гибели моряков

Министерство обороны РФ
В России
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Подробная информация относится к категории гостайн, потому министр обороны Сергей Шойгу рассказал о некоторых деталях об чрезвычайного происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik.  Трагедия произошла 1 июля, она унесла жизни 14 человек.
Во вторник Шойгу прибыл в Североморск, чтобы заслушать доклады о причинах случившегося, а также оказать поддержку семьям погибших.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", — сказал он на совещании.

Президент РФ В. Путин встретился с министром обороны РФ C. Шойгу
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин о гибели моряков-подводников: это большая потеря
Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".

"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", — добавил глава военного ведомства.

Он рассказал, что это были уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли.

"Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям", — заключил Шойгу.

Ранее в ведомстве заявили, что не могут обнародовать подробную информацию о случившемся, так как она относится к категории гостайны.

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