Шойгу раскрыл подробности пожара на глубоководном аппарате и гибели моряков

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Трагедия произошла 1 июля, она унесла жизни 14 человек.
Во вторник Шойгу прибыл в Североморск, чтобы заслушать доклады о причинах случившегося, а также оказать поддержку семьям погибших.
"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", — сказал он на совещании.
"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", — добавил глава военного ведомства.
Он рассказал, что это были уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли.
"Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям", — заключил Шойгу.
Ранее в ведомстве заявили, что не могут обнародовать подробную информацию о случившемся, так как она относится к категории гостайны.
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