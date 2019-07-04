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Путин: Россия заинтересована в полноформатных отношениях с ЕС

© Sputnik / Mikhail Klimentyev
В России
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В четверг президент России Владимир Путин совершает визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с Европейским союзом, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент Владимир Путин.

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© AP Photo / Vadim Ghirda
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По его словам, РФ готова к сотрудничеству со всеми силами, получившими поддержку евроизбирателей.

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"Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений между Россией и Евросоюзом, в сохранении мира, соблюдении безопасности и стабильности на континенте. И мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми политическими силами, которые получили мандат европейских избирателей", - заявил Путин.

Текст интервью газета приводит на итальянском языке.

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Теги:
Европа, Россия, Путин


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