"Зеркало" в полном блеске: шедевр отреставрирован и готов к широкому показу

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Отреставрированный фильм Андрея Тарковского "Зеркало" выходит в повторный прокат в четверг, сообщается на официальном сайте киноконцерна "Мосфильм".
"Четвертого июля в повторный прокат выходит отреставрированная Киноконцерном "Мосфильм" картина "Зеркало" режиссера Андрея Тарковского (1974). Организаторы показа – Синематека журнала "Искусство кино" при поддержке ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", - говорится в сообщении.
Роли в фильме исполнили: Маргарита Терехова, Иннокентий Смоктуновский, Игнат Данильцев, Николай Гринько, Филипп Янковский, Алла Демидова, Юрий Назаров, Анатолий Солоницын, Лариса Тарковская.
"Зеркало" получило приз "Давид ди Донателло" как лучший иностранный фильм, показанный в Италии в 1980 году. По опросу международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ, эта картина вошла в 100 лучших фильмов мирового кинематографа.
"Мосфильм" восстановил уже более 80 кинолент, в числе которых "Иди и смотри" Элема Климова, "Восхождение", Ларисы Шепитько, киноэпопея "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Сталкер", "Андрей Рублев" Андрея Тарковского и другие.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK