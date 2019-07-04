Маргарита Симоньян признана лучшим медиаменеджером России

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Ведущая награда национальной премии в области медиабизнеса «Медиа-менеджер России», Гран-при 2019 года, вручена главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян.

Высокую оценку журналистского сообщества России получили социальные проекты агентства «Россия сегодня» и телеканала RT.

В их числе - SputnikPro, объединяющий специалистов медиасферы в странах постсоветского пространства, «Найди меня, мама», помогающий детям с нелегкой судьбой обрести новую семью. Среди социальных активов RT, отмеченных наградой, - проекты #НеОдинНаОдин о людях, которые годами не могут добиться российского гражданства из-за бюрократических проволочек, и «Дальше действовать будем мы» (ДДБМ),который помогает тем, с кем случилась настоящая беда, получить реальную помощь.

Активное участие главного редактора двух ведущих СМИ РФ в судьбе российского журналиста Ивана Голунова стало также одной из составляющих в решении экспертов отечественного медиабизнеса вручить Гран-при Маргарите Симоньян.

Впервые в истории премии Гран-при вручено еще одному лауреату - его обладателем стал российский кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Лауреатом «Медиа-менеджер России-2019» также стала заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева. Она удостоена награды в категории «Социальные медиа» «За внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в практику работы современного информационного агентства и создание инновационного журналистского продукта».

На церемонии награждения Лосева отметила: «Я благодарна агентству за возможность делать инновационные продукты, а своей команде за интеллект, открытость и смелость. Надеюсь, мы принесём пользу и компании, и отрасли, и стране».

МИА «Россия сегодня» входит в число лидеров российского медиарынка в реализации социальных и просветительских проектов. К титульным проектам медиагруппы, которую за рубежом представляет информационное агентство и радио Sputnik, относится проект SputnikPro для специалистов медиасферы. Он направлен на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. Медиапрофессионалы из более чем 80 стран мира уже смогли стать слушателями SputnikPro в ближнем и дальнем зарубежье.

В числе социальных активов МИА «Россия сегодня» - портал «Социальный навигатор» и проект по усыновлению «Найди меня, мама». Ежегодно с 2014 года медиагруппа становилась победителем Национальной Программы «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Социально ответственное СМИ».В качестве инновационного направления с 2018 года агентство активно развивает проекты в формате VR и AR, которые уже стали победителями таких международных конкурсов, как Communicator Awards и конкурс Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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