С космодрома Восточный стартовала первая в 2019 году ракета

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Ракета "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.

Пуск стал первым в этом году с нового российского космодрома.

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Через 10 минут после пуска от ракеты-носителя отделится разгонный блок "Фрегат" со спутниками. Именно ему предстоит развести аппараты по трем разным орбитам.

Ровно через час после пуска ракеты "Метеор-М" будет выведен на орбиту средней высотой 832 километра. Затем в течение еще двух часов "Фрегат" будет выводить малые спутники на две орбиты - высотой порядка 580 километров и 530-540 километров. После окончания миссии "разгонник" переведут на траекторию входа в атмосферу.

Несгоревшие элементы его конструкции приводнятся в несудоходном районе Тихого океана.

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"Фрегат" помимо "Метеора" доставит на орбиты спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов - из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора. Российские малые будут представлены тремя научно-образовательными спутниками "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат".

Прошлый запуск аналогичного спутника "Метеор-М" №2-1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.

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