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Концепт нового плацкарта

Новый российский концепт плацкарта: боковые полки исчезнут, появится простор

АО "Вагонреммаш"
В России
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В новом вагоне число мест снизится с 54 до 40, а длина полок составит не менее 184 сантиметров.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) получила предложение от производителя сделать новый вагон по типу плацкарта с более длинными спальными местами и без боковых полок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Проводницы возле новых одноэтажных купейных вагонах дальнего следования на Рижском вокзале в Москве.
© Sputnik / Sergey Mamontov
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В настоящее время ФПК изучает мнение пассажиров, насколько такой подвижной состав будет востребован.

Холдинг РЖД, помимо привычных плацкартных вагонов, в 2019 году запустил на маршрутах новый модернизированный плацкартный вагон. Обновлением занимался "Вагонреммаш".

Изюминка обновленного вагона - перегородки со встроенными лестницами и индивидуальные шторы по всей длине полки. Полки обтянуты тканью из износостойких пожаробезопасных материалов. Есть индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты.

  • Так предполагается оборудовать "просторный вагон".
    АО "Вагонреммаш"
  • Так предполагается оборудовать "просторный вагон".
    АО "Вагонреммаш"
  • Так предполагается оборудовать "просторный вагон".
    АО "Вагонреммаш"
  • Так предполагается оборудовать "просторный вагон".
    АО "Вагонреммаш"
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АО "Вагонреммаш"
Так предполагается оборудовать "просторный вагон".

Согласно презентации "Вагонреммаша", интерьер нового варианта плацкартного вагона выполнен в таких же серых тонах со спальными местами темно-серого цвета с красными подголовниками, но без боковых полок. Спальные места с четырьмя полками расположены, как и в существующих вагонах, по две друг напротив друга. То есть этот вагон выглядит, как что-то промежуточное между плацкартным вагоном и купе.

"Данный вариант компоновки вагона - это один из множества концепций дальнейшего развития нового подвижного состава. Это было одно из предложений "Вагонреммаша". Полки удлиняются, но сокращается количество мест", - пояснили в пресс-службе ФПК.

Стандартный плацкартный вагон имеет 54 спальных места. В презентации производителя говорится, что в плацкарте без боковых полок будет 40 мест, а длина полок составит не менее 184 сантиметров. Норматив длины плацкартной полки в курсирующих поездах составляет 166,5 сантиметра.

"ФПК с большим вниманием относится к пожеланиям своих пассажиров. Мы регулярно проводим исследования и опросы о новых сервисах, маршрутах, в том числе о перспективных моделях подвижного состава", - добавили в компании.

При этом в компании отметили, что говорить о выпуске вагона именно в таком варианте преждевременно.

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