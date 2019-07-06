Праздник с участием Галкина, Реввы или Петросяна: во что он обойдется

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом этого жанра, пишет газета "Комсомольская правда", получившая сведения о "прейскуранте" звезд.

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).

За ним следует Александр Ревва, его гонорар составит два миллиона рублей. Юлия Михалкова выступит за 12 тысяч евро (858 тысяч рублей).

Выступление Евгения Петросяна обойдется в 700 тысяч рублей, артистов из "Кривого зеркала" – 150-350 тысяч рублей, выпускников "Аншлага" – 200 – 400 тысяч рублей.

Чаще всего таких артистов приглашают в качестве ведущих, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30-40 минут.

Также можно пригласить на свой праздник целый коллектив, например "Уральские пельмени" (от полутора до двух миллионов рублей) или Comedy Woman (примерно два миллиона рублей). "Новые русские бабки" обойдутся в 500 тысяч рублей.

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