В Санкт-Петербурге прошли похороны погибших в Баренцевом море подводников

Тела моряков-подводников предали земле на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. К месту похорон пришли члены командования ВМФ с красными гвоздиками, представители городских властей, родственники погибших с траурными венками. Несмотря на выставленную охрану у главного входа, кладбище не закрывалось на время похорон подводников, передает РИА Новости.

Траурная церемония началась с гражданской панихиды.

После погребения прозвучал тройной залп почетного караула.

Ранее было принято решение о том, что все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах РФ 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы.

После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.

В четверг президент РФ Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата к госнаградам.

Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

В Минобороны отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.

На военно-мемориальном Серафимовском кладбище в братских могилах покоятся более 100 тысяч человек, погибших и умерших в 1941—1944 годах во время блокады Ленинграда. 27 января 1965 года на месте 16 братских могил был открыт мемориал жертвам блокадного Ленинграда. Рядом горит Вечный огонь, принесённый с Пискарёвского мемориального кладбища.

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