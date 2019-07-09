Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну о провокации экс-президента Украины

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал об инциденте в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года. Путин отметил, что эту провокацию устроил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Об этом и многом другом идет речь в новом документальном фильме Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", который получил специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина. Авторы картины попытались донести до европейской аудитории подробности о том, что происходит на Украине, сообщается на сайте "Первого канала".

В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

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