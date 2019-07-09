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Владимир Путин, иллюстративное фото

Путин объяснил, почему выступил против санкций в отношении Грузии - видео

© Sputnik / Mikhail Klimentyev
В России
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Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста, оскорбившего его в прямом эфире.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Ради восстановления полноценных отношений между Москвой и Тбилиси президент России Владимир Путин не будет вводить санкции против Грузии.

Министерство иностранных дел России
© Sputnik / Валерий Мельников
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Как заявил Путин журналистам в Екатеринбурге, где сейчас проходит глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019, он "не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу".

Ранее Госдума РФ собиралась просить правительство и президента ввести экономические санкции против Грузии из-за "непрекращающихся антироссийских провокаций". 

Путин отметил, что антироссийские настроения в Грузии "раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред самой стране". 

Также, комментируя предложения возбудить в России уголовное дело против журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, президент заявил, что это сделает ведущему "много чести".

"Много чести - возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", - сказал Путин.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили журналиста и руководство телеканала, выразив опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

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МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

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Теги:
Грузия, санкции, Путин


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