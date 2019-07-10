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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов Агентства стратегических инициатив

Путин: высокие технологии надо развивать, а не "принюхиваться" к ним

© Sputnik / Michael Klimentyev
В России
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Стратегическая задача - гарантировать России технологический суверенитет.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Высокотехнологичные направления надо активно развивать, а не "принюхиваться" к этой теме, заявил президент РФ Владимир Путин.

Представители крупных компаний и правительства в присутствии главы государства обменялись подписанными соглашениями о намерении с целью развития отдельных высокотехнологичных направлений.

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© Sputnik / Михаил Климентьев
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"В нашем случае совершенно другая история - нам некогда "принюхиваться" к теме, проблеме. Нужно работать прямо сейчас и работать активно. Тем более, что и подписанты, фигуранты тех документов - они друг другу хорошо понятны и работают на общую цель", - заявил Путин в завершении церемонии.

Глава государства выразил надежду, что работа на основе документов развернётся незамедлительно.

"Рассчитываю на то, что карты картами (дорожные), бухгалтерия бухгалтерией, а работа должна разворачиваться прямо сейчас без остановки", - сказал он.

Путин отметил, что у страны есть реальные шансы продвинуться по всем направлениям - "и школы хорошие, и мозги, вправленные хорошо, начиная с детства в специальных школах - всё-всё существует".

Он подчеркнул как неотложный характер училий в данном направлении, так и их конечную цель.

 "Наша задача - не теряя времени, сделать все для того, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет, достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках", - подытожил президент.

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