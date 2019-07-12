В России прокомментировали начало поставок ЗРС С-400 Турции

В Министерстве обороны России подчеркнули, что доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в соответствии с условиями заключённого с турецкой стороной контракта.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. В оборонном ведомстве России подтвердили факт поставок в Турцию первой партии ракет С-400 из состава ЗРС.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто два года назад. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 "Триумф" выступают Китай и Индия.

"В рамках исполнения контрактных обязательств 12 июля 2019 года осуществлена поставка в Турцию первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что реализация поставки выполняется согласно договоренностям президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана о совершенствовании системы ПВО Турции.