В России обсуждают, со скольки лет можно покупать алкоголь - и какой именно

Законопроект о повышении до 21 года нижней возрастной планки продажи крепких напитков проходит стадию согласования.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Минфин изначально не поддерживал инициативу и считает допустимым вариант повышения возраста продажи в отношении всего алкоголя, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос, согласовал ли Минфин проект Минздрава о повышении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года, Сазанов сказал: "Мы этот вопрос сейчас обсуждаем, но изначально не поддержали законопроект Минздрава".

Он пояснил позицию министерства финансов - в такой редакции выходит, что предоставляются преференции ряду производителей.

"Мы просто не ранжируем алкогольную продукцию. Здесь вопрос в том, что мы предоставляем преференции одним производителям по сравнению с другими производителями", - отметил чиновник.

На уточняющий вопрос, допустимо ли установить запрет не в отношении крепкого, а в отношении всего алкоголя, Сазанов ответил: "Возможно, да. Это как возможный вариант. Но сейчас к нам пришел законопроект, который дает определенные преференции производителям по отношению к другим".

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