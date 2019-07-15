Добровольная миссия: спасти попавшую в беду птицу - видео

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. В Чебоксарах молодой мужчина оказался человеком действия и решил, что дело важнее рассуждений, пусть и благонамеренных. Видео опубликовал новостной портал "Про Город".

По информации интернет-издания, застрявшая ворона находилась на столбе более суток.

В социальных сетях местные жители обсуждали, как можно ей помочь.

На сообщение откликнулся молодой человек, который решил забраться на столб и освободить ее.

Сказано - сделано. Хороший девиз, не правда ли.

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