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Тигр

Автопробка достала: тигр ушел в побег - недолгий, но попытка попала на видео

CC0 / pixabay
В России
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Размещенные в соцсетях кадры привлекли внимание правоохранителей.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Ивановская полиция проверяет видео, на котором из стоящего в пробке автомобиля выбежал тигр, сообщает региональное УМВД.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть. На животном нет намордника, за ним волочится поводок. Его хозяин успевает поймать хищника.

По данным местных СМИ, тигр принадлежит гастролирующему в Иванове цирку.

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