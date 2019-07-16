Уникальный алмаз лимонного оттенка добыт в Архангельской области

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Алмаз-уникум извлечен из недр в Архангельской области, объявил во вторник пресс-центр регионального правительства.

"Тринадцатого июля на месторождении имени В. Гриба АО "АГД Даймондс" добыт уникальный, по оценкам специалистов, алмаз крайне редко встречающегося глубокого лимонного оттенка и ювелирного качества массой 47,61 карата", - говорится в сообщении.

Особо подчеркивается, что отраслевые эксперты отмечают его исключительно правильную форму, безупречную чистоту и отсутствие технологических изъянов.

Ранее, 8 июля на месторождении имени Гриба был добыт крупный алмаз ювелирного качества массой 81,02 карата, а в начале мая здесь добыли уникальные алмазы массой 222,09 и 127,34 карата.

Месторождение алмазов имени Гриба в Мезенском районе Архангельской области является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое в мире. Разрабатывающая его компания "АГД Даймондс" принадлежит "Открытие Холдингу".

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